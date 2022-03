Negoziati Ucraina, Peskov: “Difficili ma vanno avanti. Aspettiamo risultati”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - I negoziati per mettere fine alla guerra con l'Ucraina sono "difficili", ma il fatto stesso che vadano avanti è "positivo". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov, durante una conferenza stampa. Peskov ha precisato però che l'esito degli incontri fra le delegazioni non sono prevedibili. "Aspettiamo di vedere risultati tangibili", ha detto. Quanto alle ritorsioni occidentali, Peskov ha affermato che l'economia russa non è stata "schiaciaramelli" dalle sanzioni, e che "ogni dif- ficoltà è un'opportunità di sviluppo". Le dischiarazioni di Peskov sono più prudenti di quelle che questa mattina aveva pronunciato, invece, il portavoce di Zelensky.

Di trattative "in salita" parla anche il ministro degli Esteri Di Maio in queste ore in visita in Moldavia: "Putin non vuole la pace". Ha riferito il ministro italiano. - (PRIMAPRESS)