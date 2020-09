Navalny avvelenato con gas nervino. La richiesta di chiarimenti di Angela Merkel alla Russia

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La vicenda dell’avvelenamento di Aleksej Navalny questa mattina spinge la cancelliera Angela Merkel anche se non punta il dito contro Vladimir Putin fa riferimento alla Russia per chiarire i sospetti dell’avvelenamento con gas nervino dell’oppositore del presidente russo: “E’ evidente l’obiettivo di farlo tacere - dice la Merkel - Un crimine che condanno con forza”. Ricoverato da una settimana nell’ospedale universitario Charitè della capitale tedesca, gli accertamenti per il suo stato di salute che lo avevano visto andare in coma e in pericolo di vita, hanno confermato che si è trattato di un avvelenamento con gas nervino. A dirlo sono le analisi eseguite dai laboratori clinici dell’esercito tedesco.

Anche l'Italia ha espresso profonda inquietudine ed indignazione per alla conferma dell'avvelenamento dell'attivista russo. Lo riferisce la Farnesina in una nota: "Si tratta di un crimine che condanniamo con forza e che rende ancora più impellente la necessità che la Federazione Russa chiarisca con rapidità e trasparenza le responsabilità dell’accaduto". - (PRIMAPRESS)