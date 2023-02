Naufragio migranti: oggi a Crotone si apre la camera ardente al Palamilone per le 64 vittime

(PRIMAPRESS) - CROTONE - Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei dispersi del naufragio di domenica nei pressi della spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Il numero provvisorio dei migranti morti è di 64, tra cui anche l'uomo ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Crotone che è deceduto per le ferite riportate. I sopravvissuti sono 80. Oggi, dopo il riconoscimento delle vittime per l'identificazione attraverso segni particolari, sarà aperta al pubblico la camera ardente allestita al "Palamilone" di Crotone per rendere omaggio alle vittime. - (PRIMAPRESS)