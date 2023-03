Naufragio Migranti, l’informativa di Piantedosi alla Camera: “Nessuno si è voltato dall’altra parte”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La tutela della vita è sempre una priorità" così Il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera. Rinnovato il cordoglio per le vittime del naufragio di Cutro che ad oggi ha visto crescere a 72 le vittime del naufragio con i ritrovamenti di una bimba di 3 anni e di una donna ventenne. Mentre sono 80 i superstiti "La tutela della vita ha sempre priorità" negli interventi in mare."Sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o impediti dal governo è una grave falsità. Nessun uomo dello stato in divisa difronte ad un pericolo potrebbe essere fermato dal prestare soccorso". L'attivazione del sistema Sar (ricerca e soccorso) avviene su "segnalazione di una situazione di emergenza che Frontex non ha rilevato". E Piantedosi ha sottolineato i numeri delle persone salvate dal 22 ottobre scorso data del giuramento di questo governo: 36.489 persone. Difendendo il lavoro delle forze ordine "che non si voltano dall'altra parte" come ha detto nel suo intervento alla Camera, Alessandro Cattaneo di Forza Italia.

Intanto là premier Giorgia Meloni ha fissato per giovedì il Consiglio dei Ministri che si terrà in Calabria proprio nella zona della tragedia per dare un segnale forte della presenza dello Stato.