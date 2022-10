Nasce il governo di Giorgia Meloni. Ecco i ministri della nuova legislatura

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giorgia Meloni è la premier della XIX legislatura e del nuovo governo. Presentata la lista dei ministri. La leader di Fratelli d’Italia è arrivata alle 16,25 al Quirinale a bordo della sua Fiat 500, nessuna auto blu per l’appuntamento con la convocazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che le ha assegnato l’incarico di formare il governo. È Ugo Zampetti, il Segretario Generale del Quirinale ad annunciare l’accettazione dell’incarico della premier Meloni. Il tempo è prezioso per le scadenze a cui è chiamato il governo e Meloni non ha perso tempo accettando senza riserve il suo mandato come accaduto solo 4 volte nella storia della Repubblica.

Nasce il Ministero del Mare. Alla Giustizia, Nordio, Difesa, Crosetto, Salute, Schillaci, Riforme, Casellati, Lavoro, Calderone, Istruzione, Valditara, Cultura, Sangiuliano, Interno, Piantedosi, Esteri, Tajani (Vicepremier), Infrastruttre e Mobilità Sostenibili, Salvini (vicepremier).

"Il tempo breve del nuovo governo è frutto dell'esito elettorale. Ringrazio Draghi ancora una volta. E rivolgo gli auguri di buon lavoro al nuovo governo" ha salutato così il nuovo governo Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. - (PRIMAPRESS)