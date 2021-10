Muro anti-migranti, Sassoli (Europarlamento): "Contro i valori europei". Il pericolo frattura UE

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Alzare muri contro persone disperate sarebbe rinnegare i nostri valori".Così il presidente dell'Europarlamento Sassoli, in una intervista, sulla proposta di 12 Paesi europei di un muro anti-migranti. Serve "una politica comune europea che salvaguardi il diritto d'asilo e regoli flussi migratori. I Paesi di frontiera non vanno lascati soli". Ieri la Ue:"No a barriere con i soldi europei". Definisce "preoccupante" la decisione polacca di rigettare la supremazia dei trattati Ue su leggi nazionali."Primato non può essere messo in discussione". Dichiarazioni, tuttavia, che contrastano con la lentezza con cui l'europa sta reagendo ad una immigrazione che ha raggiunto livelli di pericolosa stabilità economica per diversi paesi coinvolti maggiormente nei flussi politici ed economici di migrazioni. La reazione dei 12 paesi, commentano anilisti di geopolitica, non va sottovalutata per la difficile situazione che l'Europa sta attraversando nell'affermazione della sua identità nello scenario internazionale come nei giorni scorsi il presidente Charles Michel ha affermato nel meeting sui Balcani. - (PRIMAPRESS)