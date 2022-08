Mosca, la svolta russa nell’attentato a Dugina: è una donna dei servizi segreti ucraini

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L'attentato in cui ha perso la vita Darya Dugina, la figlia dell'ideologo di Putin, Alexander Dugin, avrebbe un responsabile. Lo riportano i media russi riportando una fonte che arriva dai servizi segreti di Mosca. La ricostruzione degli investigatori russi è da vera spy-story: una donna dei servizi segreti ucraini, ora in fuga dopo un carambolesca fuga in auto diverse con targhe di paesi stranieri. Natalia, questo è il nome della spia, sarebbe entrata in Russia con la figlia dodicenne durante un evento culturale. Il governo di Kiev aveva già respinto l'accusa di essere la matrice dell'attentato. Ora bisognerà capire se questa ricostruzione ha testimonianze riscontrabili o è solo propaganda russa in vista di un possibile attacco durante il giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. L'esplosione di sabato scorso in cui ha perso la vita Darya nella periferia di Mosca avrebbe dovuto colpire anche l'auto del padre che era poco dietro. - (PRIMAPRESS)