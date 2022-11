Mosca, governo terrorista: votata risoluzione UE con 494 voti. Contrari il movimento 5 Stelle

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Parlamento Ue:Mosca sostiene terrorismo La Russia è uno "Stato sostenitore del terrorismo e uno Stato che fa uso di mezzi terroristici": così il Parlamento Ue in una risoluzione passata con 494 voti a favore, 58 no e 44 astensioni. "Gli attacchi deliberati e le atrocità contro i civili dell'Ucraina,la distru- zione di infrastrutture civili e altre gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale costituiscono atti terroristici e sono crimini di guerra",si legge.Soddisfatta Kiev: Mosca va isolata,twitta Zelensky.

Una risoluzione non votata dal M5S. Gli eurodeputati 5S, come avevano annunciato, si sono astenuti. Quattro gli europarlamentari italiani che si sono dichiarati contrari. Sono Francesca Donato (gruppo non iscritti); e Pietro Bartolo, Andrea Cozzolino e Massimiliano Smeriglio (gruppo S&D). - (PRIMAPRESS)