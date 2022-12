Morto Edson Arantos do Nascimento, per tutti semplicemente Pelè O’Rei

(PRIMAPRESS) - SAN PAOLO (BRASILE) - Non è solo il mondo del calcio a piangere Pelè ma tutto l'universo sportivo per la perdita di uno dei più grandi campioni di tutti i tempi: Edson Arantos do Nascimento per tutti Pelè. È morto a 82 anni, il decesso è avvenuto all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era ricoverato da prima di Natale. La 'perla nera' lottava da tempo contro un tumore al colon. Di recente gli era stata sospesa la chemioterapia per non infierire in un corpo debilitato. Insieme a Maradona, O Rei è stato il più grande giodatore della storia del calcio. A dare notizia del decesso è stata la figlia Kely Nascimento: "Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace". - (PRIMAPRESS)