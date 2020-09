Morte Willy: i legali dei fratelli Bianchi negano il coinvolgimento nel pestaggio

(PRIMAPRESS) - COLLEFERRO - L'interogatorio svoltosi oggi in carcere a Roma per i 4 aggressori che hanno provocato la morte di Willy Monteiro (21) avrebbe già delineato da parte del Gip non più il solo omicidio preterintenzionasle ma intenzionale anche se non ci sarebbe anche l'aggravante razziale. Tuttavia sono le testimonianze raccolte in paese a formare un quadro degli aggressori evidentemente violento. "E' morto per difendere me e io questo non potrò mai dimenticarlo. Sembravano furie scatenate.Willy era buono, generoso e quando ha capito che il bersaglio ero io si è messo in mezzo per placare gli animi,ma quelli erano come impazziti". A dirlo è il compagno di Willy nel corso per cuochi, che ha raccontato,con altri presenti,l'accaduto:"20 minuti di terrore,mentre Willy gridava di smetterla perché non riusciva a respirare". Willy Monteiro,21 anni, è morto pestato a Colleferro. A spezzare definitivamente la vita del giovane sarebbe stato un calcio in testa ma sarà l'autopsia prevista per domani a confermarlo. Intanto tra i quattro arrestati si sta già innescando lo scambio di accuse raccolte dagli investigatori.

I difensori dei fratelli Bianchi, Marco e Gabriele hanno dichiarato alla fine dell’interrogatorio: "Hanno fatto nomi coinvolti in rissa" "I miei assistiti non hanno partecipato alla rissa. Sono scesi dalla loro auto per fare da paciere dopo aver visto alcuni loro amici coinvolti nella rissa. Al giudice hanno indicato i nomi di questi amici". Lo ha detto l'avvocato Massimiliano Pica, difensore dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, al termine dell'interrogatorio. "Si sono fermati per cercare di dividerli - ha spiegato il difensore - avranno anche sbracciato, ma non hanno partecipato". Una difesa che non sembrerebbe trovare riscontro nelle altre testimonianze raccolte al momento dei fatti. - (PRIMAPRESS)