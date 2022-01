Morte David Sassoli (UE): le complicanze nelle notte all'ospedale di Aviano

(PRIMAPRESS) - ROMA - "C'è stata una complicazione negli ultimi giorni che ne ha aggravato drammaticamente le condizioni di salute". Così Roberto Cuillo,portavoce di David Sassoli,parlando di "un uomo buono e tenace" a Rainews24 della scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, avvenuta questa notte ad Aviano per complicanze al sistema immunitario. Cuillo ha ricordato come Sassoli avesse "vissuto il suo impegno da presidente del Parlamento Europeo e da giornalista come missione per riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini.Uomo buono,tenace,ha combattuto c Il presidente del Parlamento Europeo è morto dopo che soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario Sassoli aveva annullato gli impegni istituzionali da settembre a inizio novembre dello scorso anno, a causa di una "brutta" polmonite dovuta al batterio della legionella. Sassoli 66 anni, giornalista, conduttore, è stato vicedirettore del Tg1,era entrato in politica come europarlamentare nel 2009. - (PRIMAPRESS)