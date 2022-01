Morte Sassoli (UE): il cordoglio di tutta l’Europa. Giovedì la camera ardente in Campidoglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - I messaggi di cordoglio da tutta Europa continuano ad arrivare nel ricordo della figura del Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli (65), deceduto questa notte nell'ospedale di Aviano dove era stato ricoverato dal 26 dicembre scorso per una grave insufficienza immunitaria. I funerali di Stato si terranno venerdì 14 gennaio mentre la camera ardente sarà allestita giovedì 13 in Campidoglio a Roma. Il funerale alle ore 12 sarà nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in Piazza della Repubblica a Roma. Minuto di silenzio in Camera e Senato con le parole di Fico e Casellati. - (PRIMAPRESS)