Morte Luana: mercoledì l’autopsia. Pm: “Sequestrato anche un secondo macchinario”

"Stiamo valutando se e cosa non abbia funzionato nel macchinario, compresa la fotocellula di sicurezza. Abbiamo ricevuto i rilievi e nomineremo periti per accertamenti tecnici sui documenti raccolti dalla polizia".Così il pm di Prato, Nicolosi, sulla morte dell'operaia. Luana D'Orazio è morta mentre lavorava con una macchina tessile nella ditta Orditura Luana di Montemurlo di Prato che ironia della sorte aveva lo stesso nome della vittima. Mercoledì 6 il corpo di Luana verrà sottoposto ad autopsia ma intanto il pm ha anche sottoposto un secondo orditoio, uguale a quello in cui lavorava la giovane, per confrontare eventuali guasti che potrebbero essere intervenuti.