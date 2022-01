Morte David Sassoli: oggi la Camera ardente nella Sala Promoteca del Campidoglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre oggi alle 10,30 la Camera ardente del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli (65) nella Sala della Promoteca in Campidoglio. Sarà un lunga giornata dedicata al saluto delle istituzioni e di quanti hanno conosciuto ed apprezzato il suo lavoro di giornalista prima e di rappresentante politico europeo nominato al vertice dell'istituzione europea il 3 luglio 2019 nelle file dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici. La sua scomparsa avvenuta l'11 scorso nell'ospedale oncologico di Aviano per una grave insufficienza imunologica, la stessa struttura dove era stato ricoverato per un trapianto di midollo per la presenza di un mieloma. Domani, invece, si terranno i funerali di Stato, voluti ieri dal Consiglio dei Ministri. Le esequie si terranno venerdì 14, alle 12, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma, per l'ultimo saluto anche dei suoi affetti più cari: la moglie Alessandra Vittorini e i figli Livia e Giulio. - (PRIMAPRESS)