Mobilità: oggi le interpellanze in aula della Camera sul futuro dei bus elettrici "Made in Italy"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giornata intensa quella iniziata questa mattina alla Camera dei Deputati con una serie di interpellanze urgenti che dovranno essere chiarite anche in riferimento dello scostamento di bilancio approvato nei giorni scorsi dal CdM. A dover rispondere alle interpellanze dei deputati sono i ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della transizione ecologica. Tra i nodi da risolvere il caso dell'azienda Industria italiana autobus aggiudicataria di diversi appalti pubblici per la fornitura di autobus a comuni e regioni, tra cui Roma capitale. Ma le commesse che dovevano favorire la produzione di bus Made in Italy non solo non sono mai partite ma avevano favorito l’ingresso dell'azienda turca Karsan, con conseguente mancata produzione nazionale di autobus. Fino ad arrivare, successivamente, all’ingresso di Invitalia e Leonardo spa e al nodo creato dal Decreto Rilancio che ha stabilito la non applicazione, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che prevedono il cofinanziamento nell'acquisto dei mezzi per il trasporto pubblico. E poi c’è la questione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco autobus di regioni e città metropolitane, con mezzi a basso impatto ambientale: l'obiettivo del provvedimento è rinnovare il parco autobus con mezzi meno inquinanti, elettrici, a metano o a idrogeno, nonché più moderni, al fine di implementare al contempo il trasporto pubblico durante la fase pandemica; ma allo stato attuale la filiera italiana è fortemente sfavorita rispetto ai concorrenti esteri. Ora il tema è stabilire se il Governo intenda adottare iniziative di competenza volte a promuovere la suddetta filiera nazionale legata alla produzione di autobus a basso impatto ambientale, come quelli a gas naturale liquefatto tuttora prodotti da Industria italiana autobus, nonché proseguire nello sviluppo del settore degli autobus elettrici, di cui la stessa Industria italiana autobus ha realizzato un prototipo con batterie interamente sviluppate e prodotte in Italia; - (PRIMAPRESS)