Misure di Natale: conferenza Boccia-Regioni e nel pomeriggio vertice con Conte per il nuovo Dpcm

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ in corso il vertice tra Governo e Regioni voluto dal ministro Francesco Boccia, che dovrà stabilire le regole del Natale per favorire il contenimento del virus.

Secondo le prime indicazioni emerse, il coprifuoco resterebbe alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le festività. Il sistema a zone con tre colori resta in vigore anche se potrebbero essere autorizzati, anche se ancora controverfsa. la soluzione dei ricongiungimenti di parentela stretta di primo grado. Sui contenuti del prossimo dpcm che andrà a regolare le feste di Natale. Tra i presenti, oltre al ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri, anche il governatore della Liguria Giovanni Toti, quello del Veneto, Luca Zaia, della Lombardia Attilio Fontana e dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) potrebbe durare almeno fino a domenica 10 gennaio, sempre secondo quanto si apprende da fonti che assistono al vertice in videoconferenza -, entrando in vigore il 4 dicembre, venerdì prossimo. Oggi alle 15 Conte riunirà i ministri Boccia e Speranza per un’ulteriore approfondimento delle misure da varare. - (PRIMAPRESS)