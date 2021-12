Misure Covid: ipotesi screening per il ritorno in classe dopo le vacanze e obbligo tamponi teatri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla Cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi con i capi delegazione dei partiti di maggioranza a cui sta partecipando anche il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sono queste le novità che entrerebbero in un nuovo decreto per ciontrastare la diffusione del virus e la variante Omicron che risultaessere presente nel 28,2% dei casi positivi.: la validità del green pass scende da 9 a 6 mesi a partire dal 1 febbraio, terza dose del vaccino dopo 4 mesi, obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca, green pass obbligatorio anche per consumare al banco di bar e ristoranti e fino al 31 gennaio divieto di feste o eventi che implichino assembramenti all'aperto. Queste sono le misure discusse in mattinata durante la riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi. Ora le misure individuate dovrebbero essere approvate nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Durata green pass Dal 1 febbraio 2022 riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Si attende approfondimento tecnico Obbligo di mascherine Viene previsto l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca. Inoltre, viene introdotto l'obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonche' sui mezzi di trasporto (anche TPL) Ristorazione e consumo di cibi e bevande: Fino al 31.01 si prevede l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato (2G solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi. Feste all'aperto e discoteche Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto. Ipotesi screening straordinario scuole Potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti per il ritorno in classe in sicurezza, dopo le vacanze di Natale. E' una delle ipotesi emersa nella Cabina di regia. Lo screening dovrebbe essere effettuato dalla struttura del Commissario Figliuolo. Non ci sarebbero raccomandazioni sul numero di ospiti a casa, durante le festività. Si valuta il Super green pass anche per piscine, palestre, musei. Tra le questioni ancora aperte, l'obbligo di tampone per cinema,teatri,grandi eventi per chi non ha fatto 3a dose di vaccino. - (PRIMAPRESS)