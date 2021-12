Misure Covid in Italia per chi rientra dall'estero. Ipotesi provvedimenti dell'Ue

(PRIMAPRESS) - ROMA - La stretta per le misure anti-Covid approvata ieri sera del Consiglio dei Ministri, ha provocato l'irritazione della vice-presidente della Commissione UE, Vera Jourova. La misura adottata dall'Italia per chi rientra in Italia dall’estero, anche se arriva da un Paese dell’Unione europea (e qui l'irritazione dell'UE) per chi non è vaccinato, dovrà fare 5 giorni di quarantena, mentre chi è vaccinato dovrà comunque mostrare un tampone negativo per poter circolare nel nostro Paese. Nel caso in cui si scelga un antigenico rapido dovrà essere stato effettuato entro le 24 ore precedenti, mentre il molecolare entro le 48. La nuova ordinanza è stata firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in accordo con la Farnesina e dopo aver informato l’Ue: sarà in vigore dal 16 dicembre fino al 31 gennaio 2022. L’obiettivo è ovviamente evitare che la Omicron possa diffondersi ulteriormente in Italia per via di casi “importati” dall’estero come sta già accadendo in diversi paesi europei. La stessa nazione di appartenenza della vice-presidente Jourova, la Repubblica Ceca, ha già registrato nei giorni scorsi 9 casi. Domani o Venerdì si potrebbe riunire la Commissione Europea per una possibile presa di posizione nei confronti di questo provvedimento adottato dall'Italia. - (PRIMAPRESS)