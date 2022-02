Misure Covid: il CdM approva le nuove misure per scuola in presenza e Green Pass in zona rossa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le nuove norme sulla durata del Green Pass e sulle quarantene scolastiche. L'esecutivo guidato da Mario Draghi ha stabilito nuove regole sulla scuola in presenza e, a quanto si apprende, ha anche predisposto un calendario per le riaperture del Paese. "La scuola in presenza è da sempre una priorità di questo governo. Vogliamo un'Italia sempre più aperta soprattutto per i nostri ragazzi", ha detto il premier durante il Cdm. Durante la conferenza dopo il cdm, il ministro Speranza ha confermato che viene prolungata la validità del Green pass dopo il booster, che oggi è di 6 mesi: la certificazione per chi ha la terza dose di vaccino non avrà più limiti di tempo. Speranza ha anche spiegato che “se una regione finisce in zona rossa, le limitazioni connesse non riguarderanno le persone vaccinate". - (PRIMAPRESS)