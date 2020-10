Misure Covid, approvato il Dpcm: da ore mascherina sempre indossata

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il via libera della Camera il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge anti-Covid, una norma che proroga il dpcm con le norme per il contenimento del contagio ora in vigore al 15 ottobre. Con una novità: diventa da subito effettivo l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto, se si è vicini a persone non conviventi. Non ci saranno variazioni per le misure da adottare a scuola e l’Istituto superiore di Sanità conferma “A scuola contagi limitati, i protocolli stanno funzionando” anche se l’ultimo fatto di cronaca ha visto chiudere un intero istituto a Taranto. - (PRIMAPRESS)