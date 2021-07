Misure anti-Covid: slitta a domani la Cabina di regia per il nuovo decreto. Incognita Zona Gialla

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non c'è ancora accordo nella maggioranza per le misure che bisognerà adottare in vista di un aumento dei contagi da Covid a causa delle varianti e della coda provocata dai festeggiamenti degli europei. La Cabina di regia programmata per oggi 21 luglio slitta a domani con altre 24 ore di tempo per trovare un accordo stabile. La riunione tra i membri del Cts, rappresentanti di regioni e governo dovrà portare al rinnovo del decreto Covid in scadenza a fine mese. Le diverse posizioni anche sull'adozione più diffusa del green pass nei locali pubblici hanno fatto slittare anche il Consiglio dei ministri. Fra le altre cose da decidere nel nuovo decreto c'è il criterio per l’ingresso in zona gialla, laddove sta crescendo maggiormente la diffusione del virus. Le regioni puntano ad alzare la soglia di occupazione delle terapie intensive al 15% oltre cui scatta l’ingresso in zona gialla, il Governo Draghi invece punta a tenerla al 10%. E poi il Green Pass che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe diventare obbligatorio per entrare nei ristoranti già dal 26 luglio, almeno quello Light che attesta di aver ricevuto una dose di vaccino. Da settembre invece potrebbe arrivare un decreto ancora più restrittivo che renderà il Green Pass necessario per salire sui mezzi pubblici o in altri luoghi ad alta densità di pubblico. - (PRIMAPRESS)