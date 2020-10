Misure anti-Covid: scuole scaglionate, chiusure dalle 21 per locali e più smartworking

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio nuovo Dpcm di ottobre anti-Covid per fare largo al nuovo Dpcm di fine ottobre ma senza aver superato molti nodi ancora da sciogliere. Gli ormai abituali consigli dei ministri della notte hanno elaborato misure più stringenti: scaglionamenti per la scuola;palestre chiuse; stop a bar e pub dalle 21, ai ristoranti dalle 23 o 24. Non basta un confronto dioltre tre ore del premier Conte con i capi delegazione di maggioranza per definire le misure anti contagio che entreranno nel nuovo Dpcm. Tutti d'accordo sul potenziamento dello smart working. Servirà un altro confronto con Regioni e Comuni e una discussione finale nel governo,prima che Conte- probabilmente già questa sera di domenica 18 ottobre perché si annunci al Paese la nuova stretta. - (PRIMAPRESS)