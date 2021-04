Missione in Libia per Draghi e Di Maio. E' la prima visita all'estero del premier

(PRIMAPRESS) - TRIPOLI (LIBIA) - Dopo la visita del presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, questa mattina arrivano a Tripoli il premier italiano, Mario Draghi e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. E'la prima visita all'estero di Draghi, con l'obiettivo di riaffermare una leadership compromessa negli ultimi mesi dall'egemonia turca in Tripolitania e da quella russa in Cirenaica.E il ruolo italiano nella regione può contare sull' appoggio della nuova presidenza Usa. Inoltre il ministro degli Esteri Di Maio deve cancellare anche il ricordo di quella discussa visita al generale ribelle Haftar, quando con l'ex premier Conte, partecipo alla liberazione dei pescatori italiani tenutoi in ostaggio. Oggi è previsto l'incontro con il premier libico Dabaiba. Sul tavolo una serie di memorandum d'intesa su investimenti economici e cooperazione sanitaria nella lotta alla pandemia da Covid-19 ma tra i temi, probabilmente, anche quello del comtrollo delle migrazioni. - (PRIMAPRESS)