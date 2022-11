Missili russi su Polonia: oggi riunione del Consiglio Atlantico Onu a Bruxelles

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulla vicenda dei missili russi caduti sul territorio di confine della Polonia, questa mattina alle 10 è convocato il Consiglio Atlantico della NATO. Ieri in tarda serata in Polonia si è tenuta la riunione degli ambasciatori Nato mentre questa mattina a Bruxelles, si riunirà il Consiglio atlantico della Nato, a livello di ambasciatori dei Paesi alleati. In questa sede si farà il punto della situazione. Saranno esaminati i report sull'accaduto e la Polonia mostrerà i dati in suo possesso e renderà note eventuali sue richieste. Intanto Varsavia ha messo l'esercito in stato d'allerta e valuta la possibilità di attivare l'art.4 del Patto: possibilità di consultazioni tra Stati membri. In sostanza bisognerà stabilire se quei pezzi di missile di chiara origine russa è stato l'effetto di un errore di traiettoria o se la contraerea ucraina colpendo i missili avrebbe spinto i frammenti fino al confine polacco. Questione rilevante questa se c'è stata o meno una violazione dell'articolo 4. Dagli Usa, il presidente Joe Biden ha parlato di improbabilità di un lancio consapevole da parte della Russia. - (PRIMAPRESS)