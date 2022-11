Missili russi caduti su Przewodów in Polonia. Avrebbero ucciso 2 persone. Allarme NATO

(PRIMAPRESS) - POLONIA- Due persone sono state uccise dai missili russi abbattutisi in un villaggio della Polonia orientale. La notizia è stata diffusa dall'intelligence USA. L'incidente segna apparentemente la prima volta che la guerra del presidente russo Vladimir Putin si è estesa oltre i confini dell'Ucraina e nel territorio di un membro della NATO.

I missili sono atterrati nel villaggio di Przewodów, che si trova nella Polonia orientale ed è a breve distanza dal confine occidentale dell'Ucraina. Un funzionario del governo polacco ha detto che il primo ministro del paese ha convocato una riunione del comitato di difesa di emergenza.

Non è immediatamente chiaro come l'alleanza NATO reagirà all'attacco. La Polonia è membro della NATO, che opera secondo il principio della difesa collettiva, sancito dall'articolo 5 del trattato istitutivo dell'alleanza. In base a questo accordo, un attacco contro un paese della NATO è considerato un attacco contro l'intera alleanza militare. Ma l'articolo 5 è stato invocato solo una volta nella storia della NATO, in seguito agli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti dell'11 settembre 2001.

Gli Stati Uniti ei loro alleati occidentali hanno avvertito la Russia per mesi che un attacco al territorio della NATO avrebbe innescato una forte risposta. - (PRIMAPRESS)