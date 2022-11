Missile balistico della Corea del Nord in acque giapponesi. La reazione del premier Kishida

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - La Corea del Nord ha lanciato questo venerdì un missile balistico intercontinentale (ICBM) finito al largo delle acque giapponesi. Si tratta del secondo test missilistico del regime di Kim Jong Un in due giorni. Azioni che hanno provocato la dura reazione del primo ministro giapponese Fumio Kishida che ha condannato come "inaccettabili" i pericolosi test coreani.

Il missile è stato lanciato intorno alle 10:15 ora locale dall'area Sunan della capitale nordcoreana Pyongyang, e ha volato per circa 1.000 chilometri (621 miglia) a est, ha detto il Joint Chiefs of Staff (JCS) della Corea del Sud.

Il premier Kishida ha affermato che il missile è caduto nella zona economica esclusiva del Giappone (ZEE), a circa 210 chilometri (130 miglia) a ovest dell'isola giapponese di Oshima Oshima, come confermato dalla Guardia costiera giapponese ma è stato anche precisato che non ha sorvolato il Giappone.

"La Corea del Nord sta continuando a compiere azioni provocatorie con una frequenza mai vista prima", ha detto Kishida ai giornalisti oggi alla riunione della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) a Bangkok, in Tailandia. "Voglio ribadire che non possiamo accettare tali azioni", ha detto Kishida.

Il governo giapponese continuerà a raccogliere e analizzare le informazioni e a fornire tempestivi aggiornamenti - ha affermato - Finora non ci sono state segnalazioni di danni alle navi in ​​mare, ha aggiunto Kishida. - (PRIMAPRESS)