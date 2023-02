Milleproroghe: semaforo verde con la ‘fiducia’. Nel pacchetto: balneari, sanità e mutui giovani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto Milleproroghe che aveva avuto già l'approvazione del Senato ieri sera ha ricevuto il via libera anche dalla Camera dopo essere stato sottoposto al voto di fiducia. Il testo ha ottenuto 198 voti a favore, 128 contrari e tre astenuti. Si passa ora all'esame degli ordini del giorno al testo, che verranno votati giovedì, quando ci sarà rigorosamente il voto finale e definitivo sul provvedimento perchè la conversione del provvedimento dovrà avvenire entro il 27 febbraio per non incappare nella decadenza dei termini. Tra i provvedimenti approvati c'è la messa a bando delle concessioni balneari e la costituzione di un tavolo in materia a Palazzo Chigi, oltre che il posticipo dei termini per la mappatura delle spiagge. C'è poi la proroga fino a fine giugno dello smart working per i lavoratori fragili e con figli under 14 del settore privato. E ancora la possibilità per i medici di base e pediatri di libera scelta di andare in pensione a 72 anni.

Sanità, dehors e stralcio delle multe. Nel milleproroghe è previsto un ampio pacchetto sanità. C'è infatti, il rifinanziamento del Piano oncologico nazionale oltre che la proroga della ricetta elettronica. Prorogata fino a fine anno la possibilità di dehors liberi per gli esercenti prevista nell'ambito delle misure per il contenimento del Covid. Più tempo, infine (fino al 31 marzo) per i Comuni per decidere di non applicare lo stralcio delle multe e dei tributi fino a mille euro. E infine nel provvedimento è entrata la proroga al 30 giugno 2023 la scadenza per richiedere mutui agevolati per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie con Isee fino a 40mila euro. Proroga al 31 dicembre 2023 per l'amministrazione straordinaria di Alitalia e differimento al 30 settembre 2023 del contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e la Rai. Proroga a tutto il 2023 anche dello stanziamento di 40 milioni per l'erogazione del contributo per l'installazione delle colonnine di ricarica elettrica. - (PRIMAPRESS)