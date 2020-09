Migranti, Ursula von der Leyen: "Il sistema non funziona più. Occorre un nuovo inizio"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Dopo l’affondo del premier austriaco Kurz contro il fallimento della redstribuzione dei migranti, oggi è la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen a sostenere il necessario cambio di paradigma nell’affrontare il fenomeno delle migrazioni. “Le migrazioni sono sempre state un fatto in Europa e lo saranno sempre. Per secoli hanno dato forma alle nostre società e alle nostre vite. E sarà sempre così". Lo sottolinea la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, dopo il collegio dei commissari. "E' un fenomeno complesso e l'intero sistema per affrontarlo in Europa non funziona più.Il pacchetto su migrazioni e asilo che presentiamo offre un nuovo inizio". E' tempo, aggiunge, di una gestione congiunta delle migrazioni "bilanciando solidarietà e responsabilità" - (PRIMAPRESS)