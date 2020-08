Migranti: oggi Lampedusa chiusa per protesta contro il piano debole del governo

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Se in principio era solo la senatrice leghista Angela Maraventano a guidare la protesta sull’isola per la situazione insostenibile di sbarchi di migranti sull’isola e sulle condizioni sanitarie pericolose dell’hotspot di Imbriacola che ieri sera aveva contato 1526 persone assiepate in un posto che non doveva contenere poco meno di 200, ora è tutta l’isola a manifestare. E’ iniziato questa mattina lo sciopero generale. E ad incrociare le braccia contro l’assenza di un piano efficace del governo è lo stesso sindaco Totò Martello.

La convulsa giornata di ieri aveva totalizzato il ritorno allo sbarco dai grandi barconi con 370 persone mentre il Ministero dell’Interno aveva appena programmato uno spostamento di 128 migranti nella notte. Ma la sensazione è di arginare una falla con l’aiuto solo di una sassola.

Oggi la nave della Guardia Costiera, Dattilo (dopo mesi di fermo insieme alla Diciotti) ne trasferirà altri 200. Entro domani dovrebbe arrivare anche una terza nave-quarantena; per altre due stamattina verrà completata la procedura di gara e il Viminale assicura che entreranno in servizio entro mercoledì. - (PRIMAPRESS)