Metro New York: la polizia a caccia di Frank James, l’uomo di colore sospettato della sparatoria

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - La polizia di NYC segue una pista per la sparatoria nella metro alla fermata di Brooklyn che ha ferito 23 persone ma nessuna di esse in modo grave, L'arma dell'attentatore si è inceppata ed ha evitato una strage di grandi proporzioni. Un uomo problematico che già in precedenza si era scagliato contro il sindaco Adams e fatto minacce su YouTube è stato identificato come una persona probabilmente coinvolta nel selvaggio attacco alla metropolitana di ieri. A riferirlo sono stessi funzionari della polizia che hanno anche parlato di un furgone noleggiato per trasportare il grande arsenale di armi es esplosivi ritrovati nella metro.

Il sospettato è Frank James, un uomo di colore - che il mese scorso ha avvertito che stava “entrando nella zona di pericolo” – ha noleggiato un furgone Ritrovato nei pressi della stazione di Sunset Park. Ora la caccia all'uomo è concentrata su di lui. Questa tesi confermerebbe definitivamente che non si è trattato di un atto di terrorismo ma di questioni razziali che James avrebbe denunciato in precedenza.

"Questi figli di puttana bianchi, questo è quello che fanno", ha detto in un post dove criticava la guerra in Ucraina: “Alla fine alla fine della giornata si uccidono e commettono un genocidio l'uno contro l'altro. Cosa pensi che faranno al tuo culo nero?" - (PRIMAPRESS)