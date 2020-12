Meteo, temperature fredde su tutta la penisola: 11 regioni in allerta gialla

(PRIMAPRESS) - ROMA - Prosegue l'ondata di maltempo che investe il Paese. La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla in 11 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il peggioramento meteo di ieri sul Settentrione si è esteso al Centro-Sud,dove sono previste nevicate anche a quote basse. Temporali sui versanti tirrenici meridionali e deciso rinforzo dei venti sulla Sardegna. Neve sopra i 400-600 metri su Abruzzo e Umbria e a quote superiori ai 600-800 metri in Sardegna. - (PRIMAPRESS)