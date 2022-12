Meteo: ponte dell’Immacolata caratterizzato da piogge e neve abbondante sulle Alpi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Correnti umide che attraversano tutta la nostra Penisola genereranno piogge su alcune regioni. il Centro meteo italiano annuncia, dunque, il maltempo per il ponte dell'Immacolata. Tra giovedi' e venerdi' piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord con neve abbondante sulle Alpi ma non solo, possibili fiocchi a bassa quota anche al Nord-Ovest.

Oggi mercoledì 7 dicembre, invece,: al Nord, molte nuvole per tutta la giornata soprattutto su coste e pianure dove saranno anche compatte e persistenti. Deboli piogge soltanto su Appennino settentrionale e Romagna, piu' asciutto altrove. Questa situazione si manterrà Costa che anche in serata. Al Centro, piogge anche insistenti durante la giornata odierna tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Tra la sera e la notte poche variazioni con qualche pioggia in arrivo anche sul Lazio. - (PRIMAPRESS)