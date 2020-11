Meteo, nuova allerta rossa oggi in Calabria. Protezione Civile: limitare gli spostamenti

(PRIMAPRESS) - CALABRIA - Nuova allerta rossa oggi in Calabria per la fascia ionica delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Sale ad arancione per il resto della Regione. In tutte le zone sono previsti temporali di forte intensità e raffiche di vento. La Protezione civile raccomanda "di limitare l'utilizzo dell'automobile ai soli spostamenti necessari, evitare di soggiornare o permanere in locali seminterrati". Ieri la provincia di Crotone è stata messa a dura prova da un nubifragio. Situazioni critiche in diversi comuni. - (PRIMAPRESS)