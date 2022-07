Meteo: le 19 città da bollino rosso e gli incendi che continuano a divorare boschi

(PRIMAPRESS) - ROMA - È ancora allerta meteo in 19 città con temperature che sfiorano i 40 gradi. Il 'bollino rosso' per il caldo che sta facendo registrare temperature al di sopra delle medie stagionali vedrà Civitavecchia, Pescara e Venezia aggiungersi a Bologna,Firenze, Milano,Torino e Roma, già osservate speciali come pure Latina, Rieti, Viterbo, Cremona, Piacenza, Perugia, Terni, Padova, Foggia, Cagliari e Palermo. Numerosi anche gli incendi, che in qualche caso hanno raggiunto abitazioni e costretto i residenti ad allontanarsi. In fiamme nella notte una fabbrica di carta in provincia di Lucca. Ieri l'arrivo della bora sul versante triestino già dilaniato dalle fiamme del Carso ad evacuare 300 persone. - (PRIMAPRESS)