Messina: ritrovato il cadavere di Viviana Parisi ma non c’è il figlio Joele

MESSINA - Viviana Parisi, la 43enne originaria di Torino scomparsa insieme al figlio Gioele di 4 anni sei giorni fa, è stata ritrovata cadavere con il corpo in decomposizione. Il cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio nei boschi di Caronia, in provincia di Messina. Il corpo, irriconoscibile e in stato di decomposizione, indossava un paio di pantaloncini jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche: una era al piede l'altra è stata trovata vicino al cadavere che giaceva bocconi tra gli alberi di una boscaglia non molto distante dal punto dell'autostrada A20 da cui Viviana si è allontanata. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative la conferma è arrivata dalla fede che la donna aveva al dito: all'interno c'è scritto il nome del marito, Daniele Mondello. Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele che era con la mamma al momento della scomparsa.