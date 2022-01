Messico: uccisa la reporter Lourdes Maldonado. Aveva chiesto protezione al presidente Obrador

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Una giornalista è stata uccisa in Messi o, a Tijuana:è il secondo omicidio di un giornalista in una settimana. La cronista, Lourdes Maldonado López è stata "attaccata con un'arma da fuoco mentre era a bordo della sua auto",hanno riferito dall'ufficio del procuratore dello Stato di Baja California.Reporter senza frontiere (Rsf) classifica il Messico, con Afghanistan e Yemen, uno dei paesi più percolosi al mondo. Maldonado aveva già chiesto al presidente messicano Obrador aiuto poichà temeva per la sua vita. Maldonado aveva lavorato per diversi media, tra cui Primer Sistema de Noticias (PSN), di proprietà di Jaime Bonilla, governatore della Bassa California dal 2019 alla fine del 2021. - (PRIMAPRESS)