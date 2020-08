Meeting di Rimini, Draghi sprona il governo: “È il momento della saggezza”

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Al tradizionale meeting di Rimini l’ex presidente della Bce, Mario Draghi, ha spronato l’esecutivo ad un momento di saggezza nella scelta del futuro che vogliamo costruire. Ai giovani bisogna dare di più: “i sussidi finiranno - ha detto Draghi - e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri».

Questa situazione di crisi, la pandemia, tra le tante conseguenze genera incertezza. Forse la prima cosa che viene in mente. Una incertezza che è paralizzante nelle nostre attività, nelle nostre decisioni. C’è però un aspetto della nostra personalità dove quest’incertezza non ha effetto: ed è il nostro impegno etico. Ed è proprio per questo che voglio ringraziare di aver ricevuto questo invito, perché mi rende in un certo senso partecipe della vostra testimonianza di impegno etico. Un impegno etico che non si ferma per l’incertezza ma anzi trova vigore nelle difficoltà, trova vigore dalla difficoltà della situazione presente. Il mio esser qui oggi è motivo di grande gratitudine nei vostri confronti che mi avete invitato. - (PRIMAPRESS)