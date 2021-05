Medio Oriente, la fragile tregua tra Israele e Palestina e l'incognita Hamas

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - La fragile tregua di queste ore tra Israele e Hamas, entrata in vigore all'1.00 ora italiana, sta tenendo anche se c'è la preoccupazione che qualsiasi possibile scientilla può riaccendere il conflitto. L'esercito israeliano non ha segnalato allarmi antiaerei né si segnalano attacchi israeliani a Gaza. I palestinesi della Striscia di Gaza occupata, della Cisgiordania e di Gerusalemme Est hanno celebrato nelle strade il cessate il fuoco,considerato una vittoria contro Israele,che a sua volta ha parlato di successo poiché la campagna militare "Guardian of the Walls" ha ottenuto "grandi risultati" contro obiettivi delle milizie di Gaza. Ma la questione ancora aperta, e da cui tutto nasce, è che, di fatto, Hamas è controllata da gruppi terroristi che hanno esauturato il governo palestinese che non ha più nessun controllo sulla Striscia di Gaza. - (PRIMAPRESS)