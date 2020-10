Mattarella celebra la 30ma Giornata degli Anziani. A rischio 14 milioni di soggetti fragili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel celebrare oggi la 30esima Giornata degli anziani, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha sottolineato "lo straziante sgomento per la sofferenza e la morte" di tanti di loro, nella pandemia che "ha colpito prevalentemente proprio gli anziani, spezzando vite e affetti, evidenziando la fragilità della loro salute, costringendoli all'isolamento e a un rischio di grave emarginazione". Gli anziani sono esempio e patrimonio straordinario: "La qualità del nostro modello sociale dipende anche da come gestiremo diritti e servizi" per loro. In Italia gli anziani sono quasi 14 milioni, la popolazione più vecchia d’Europa. Un fattore che si è risentito durante la pandemia dove sono stati loro i soggetti più fragili e più colpiti. Una situazione da cui non si usciti e che con l’arrivo dell’inverno si sommerà a quella delle patologie da influenza. Circa 7 milioni di italiani sono over 75 e che avranno bisogno a breve anche del vaccino anti-influenzale le cui dosi non sono ancora disponibili in modo capillare creando preoccupazione nella tenuta del sistema sanitario tanto che il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, proprio ieri sera ha fatto pervenire sul tavolo del premier conte, un report sulla necessità di prorogare lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021. - (PRIMAPRESS)