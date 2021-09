Marte: la navicella della Nasa Perseverance ha prelevato un campione di roccia dal pianeta

(PRIMAPRESS) - USA - Il rover spaziale 'Perseverance' della Nasa è riuscito a prelevare il primo campione di roccia su Marte. "I've got it!" (l'ho preso), annuncia sul web l'agenzia spaziale americana, postando una foto del campione. Giorni fa la Nasa pensava di essere riuscita nell'impresa, ma le foto erano poco chiare e il rover ha dovuto prendere nuovamente dei campioni di roccia con una luce migliore. La scelta è caduta su una roccia grande come un porta documenti, battezzata 'Rochette'. - (PRIMAPRESS)