Mariupol: ultimatum scaduto. Riparte una nuova intimazione ma forse l’ok per corridoi umanitari

(PRIMAPRESS) - MARIUPOL (UCRAINA) - E' scaduto a mezzogiorno (le 13 ora italiana) l'ultimatum russo per le forze ucraine che stanno resistendo rinchiusi nell'acciaieria di Mariupol ma non ci sono segnali di resa da parte dei soldati di Kiev. All'interno ci sarebbero anche molti civili, tant'è che questa mattina era stato rivolto un appello al Papa. Nel frattempo in quest'ultima ora è arrivata la notizia che verranno aperti corridoi umanitari per consentire l'evacuazione di civili ma quest'ultimi dovranno indossare un nastro bianco sul braccio. Chi non lo avrà -dicono dalle forze russe - non verrà risparmiato. - (PRIMAPRESS)