Mario Draghi accetta l’incarico di Presidente del Consiglio e guarda all’unità del Paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Ringrazio il presidente della repubblica per il conferimento dell’incarico per la costituzione del nuovo governo. E’ per la crisi sanitaria e la consapevolezza dell’emergenza che rispondo positivamente all’appello del presidente della Repubblica. Dobbiamo guardare alle giovani generazioni....Abbiamo a disposizione le risorse economiche dell’Unione Europea. Con grande rispetto mi rivolgerò al parlamento per un confronto per vincere le sfide che ci troviamo di fronte. Sono sicuro che è emergerà l’unita di cui abbiamo bisogno. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni". Così ha dichiarato Draghi alle 13,20 nella Sala del Quirinale.

Nel suo intervento c'è in parte il perimetro del mandato per cui ha assunto l'incarico che punta sul rilancio del paese. Ed inoltre è la dichiarazione di confronto con i partiti politici che porta un elemento di scenario aperto e costruttivo. - (PRIMAPRESS)