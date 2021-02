Mario Draghi a colloquio con il Presidente Mattarella per l’ipotesi di governo istituzionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mario Draghi è arrivato con 4 minuti di anticipo al Quirinale confermando la sua abitudine di guadagnare sempre qualche minuto sui suoi appuntamenti tanto da avere le lancette del suo orologio sempre spostate di 5 minuti in avanti. Draghi è stato convocato dal presidente Mattarella al termine delle consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico che non era riuscito a trovare una maggioranza per risolvere la crisi di governo. L'ex presidente della Bce e della Banca d'Italia presumibilmente riceverà l'incarico per tentare la formazione del governo. Un tentativo per ricomporre un quadro politico frammentato e con una rottura evidente tra la politica ed il sistema paese. - (PRIMAPRESS)