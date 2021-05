Marino (Pfizer): "Nel 2022 avremo una pillola anti-Covid", sarà come un'aspirina

(PRIMAPRESS) - ROMA - A partire dal 2022 potrebbe essere pronta una pillola anti-Covid. Ci sta lavorando la Pfizer che ha avviato la sperimentazione secondo quanto dichiarato da Valentina Marino, il direttore medico di Pfizer Italia: “Siamo alla prima fase della sperimentazione. I tempi nella ricerca non sono mai un dato certo - ha spiegato - l'ipotesi è che entro fine anno avremo finito gli studi e che il farmaco sarà disponibile a partire dal 2022”. Il direttore medico dell’azienda farmaceutica ha poi commentato le ipotesi avanzate prima dal presidente Usa, Biden e poi dai leader dei paesi UE durante la conferenza dei giorni scorsi in Portogallo, circa la possibilità di sospendere i brevetti per la produzione dei farmaci anti-coronavirus: "Si rischia discontinuità nella fornitura delle dosi necessarie a combattere la pandemia - ha spiegato - e un calo nella qualità dei farmaci, per efficacia e sicurezza - ha detto Marino - e sull'efficacia dei preparati i dati dimostrano che i farmaci disponibili sono validi e funzionano". - (PRIMAPRESS)