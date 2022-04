Marcia della Pace Perugia-Assisi 2022: l’appello a fermare la follia della guerra in Ucraina

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Non poteva avere altra missione la marcia della pace Perugia-Assisi partita oggi se non l'appello a fermare la guerra in Ucraina. "Fermatevi! La guerra è una follia". E' questo il titolo dell'edizione 2022 della marcia che nel tempo è andata oltre l'impegno religioso per diventare una campagna laica in difesa dei valori della pace. L'avvio è avvenuto intorno alle 9 dai giardini del FronTore di Perugia e l'arrivo sarà ad Assisi,nella piazza Inferiore di San Francesco. Aderiscono centinaia di associazioni del volontariato, istituzioni, realtà private e pubbliche, oltre 300 città e sindacati, tra cui Fnsi, Ordine dei giormalisti,Usigrai, Articolo 21. "Siamo il megafono delle vittime della guerra",ha detto Lotti, del Comitato promotore. - (PRIMAPRESS)