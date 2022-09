Marche: ricerche notturne senza esito per il ritrovamento di Mattia e Brunella Chiù. Si continua

(PRIMAPRESS) - SENIGALLIA - Questa mattina c'è stato il secondo cambio di turno delle squadre di soccorso di Protezione Civile e Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche delle due persone disperse nel Senigalliese, a seguito dell'alluvione che ha investato le Marche causando la morte di 11 persone. Le squadre hanno lavorato per la seconda notte consecutiva per cercare il piccolo Mattia di 8 anni e la 56enne Brunella Chiù. Anche ieri la Regione è stata colpita dal maltempo. Ponti crollati e famiglie isolate nel Maceratese, e nel Pesarese si contano i danni della tromba d'aria. A Jesi (An) e Fano (PU),alberi sradicati dal vento sono finiti sulle auto. - (PRIMAPRESS)