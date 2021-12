Manovra: votazioni in corso Commissione Senato. Accantonato il Superbonus, si al bonus mobili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Proseguiranno sino al pomeriggio di oggi 21 dicembre, le votazioni in Commissione Bilancio al Senato agli emendamenti della manovra di bilancio. Le operazioni di voto sono iniziate solo alle due di notte il voto sugli emendamenti alla Manovra. Lo stallo si è sbloccato in una riunione fra capigruppo, relatori e governo. Tra i provvedimenti approvati, l'innalzamento a 10mila euro del bonus mobili, fondi per l'autismo e per il contrasto ai disturbi alimentari, sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato, e 10 milioni per i proprietari di immobili occupati abusivamente. Il fascicolo di emendamenti che comprende anche la riformulazione del Superbonus al 110% è invece arrivato in commissione Bilancio al Senato poco prima delle 6. Il testo è stato però accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni. A quanto pare, infatti, la riformulazione del Superbonus giunta in commissione non è quella concordata fra governo e maggioranza. Un altro emendamento approvato in commissione prevede il prolungamento a 180 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre 2022. Come si legge nella relazione tecnica, l'intervento non determina oneri per la finanza pubblica perché "a pari del termine ordinariamente previsto di 60 giorni dalla notifica, il nuovo termine di 180 giorni ricade comunque nell'anno 2022". - (PRIMAPRESS)