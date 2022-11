Manovra: sgravi fiscali per imprese che trasformano contratti a under 36 e stop aumento multe

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli anticipi sulla Manovra finanziaria confermano sgravi per chi assume under 36. Fino a 6mila euro è la decontribuzione per le aziende che assumono, a tempo indeterminato, gli under 36 già a contratto a tempo determinato. Stesso sgravio per il reddito di cittadinanza. Queste tra le misure contenute nella manovra all' esame del Consiglio dei ministri. Novità:l'estensione a chi ha un reddito inferiore ai 20 mila euro della Social card per acquisti di beni di prima ne- cessità,che ora è concessa agli over 65 e bimbi sotto i 3 anni, cumulabile con la pensione minima. Poi, una misura per fermare aumenti di multe stradali. - (PRIMAPRESS)