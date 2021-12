Manovra: ok del Senato sul maxi-emendamento (215 si). Taglio 8 mld dell'Irpef

(PRIMAPRESS) - ROMA - Manovra, ok al Senato, passa a Camera Con 215 voti a favore e 16 contrari. Il Senato ha approvato nella notte la fiducia chiesta dal Governo sul maxiemendamento alla Legge di Bilancio. Ora il testo passa alla Camera per il via libero definitivo. Confermate tutte le misure principali previste, a partire dal taglio per 8mld dell'Irpef sui lavoratori dipendenti, autonomi, partite Iva, pensionati. Stop all'Irap per quasi un 1mln di professionisti. Prorogato il Superbonus 100%, esteso alle villette monofamiliari, per le quali salta il tetto Isee. - (PRIMAPRESS)