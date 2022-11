Manovra: l’ipotesi iva azzerata su pane e ridotta al 5% per prodotti infanzia e femminili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una o anche il possibile azzeramento per un anno dell'Iva su pane, pasta e latte, oltre Iva ridotta al 5% sui prodotti per l'infanzia e sugli assorbenti femminili, potrebbero essere le misure introdotte nella manovra finanziaria per salvaguardare le categorie di cittadini in stato di povertà. Sono alcune delle misure che potrebbero entrare nella Manovra. Si apprende da fonti di maggioranza, dopo il vertice con la premier Meloni. Circa 1 mld per le misure a favore del- le famiglie. Ipotesi estensione della flat tax per partite Iva fino a 85 mila euro.Prevista una stretta su Reddito di cittadinanza e Superbonus.Pensioni: verso quota 103 (62 anni+41 di contributi). - (PRIMAPRESS)